В начале марта первые клещи были обнаружены в мозырских оврагах.
Специалисты предупреждают, что теплая погода и влажность увеличивают их активность. При выезде на природу, в походах, работе на даче, пикниках и при заготовке березового сока пользуйтесь репеллентами и обязательно осматривайте себя, вещи и животных. В прошлом году мозырской санстанцией было зарегистрировано 283 случаев укусов клещей, 10 были заражены Лайм-боррелиозом. Cлучаев клещевого энцефалита вовсе не было зарегистрировано.
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Будьте внимательны при посещении лесов! В Мозыре обнаружены первые клещи
18 марта 2021, 19:51
В начале марта первые клещи были обнаружены в мозырских оврагах.