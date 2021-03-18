Будьте внимательны при посещении лесов! В Мозыре обнаружены первые клещи

В начале марта первые клещи были обнаружены в мозырских оврагах.

Специалисты предупреждают, что теплая погода и влажность увеличивают их активность. При выезде на природу, в походах, работе на даче, пикниках и при заготовке березового сока пользуйтесь репеллентами и обязательно осматривайте себя, вещи и животных. В прошлом году мозырской санстанцией было зарегистрировано 283 случаев укусов клещей, 10 были заражены Лайм-боррелиозом. Cлучаев клещевого энцефалита вовсе не было зарегистрировано.