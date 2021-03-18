Профилактическая акция «Будь в безопасности!» пройдет 19-24 марта в Беларуси

В целях минимизации сезонных негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения Госавтоинспекция в период с 19 по 24 марта организует по всей стране проведение профилактической акции «Будь в безопасности!» по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения.В этот период будет проведена широкая информационно-разъяснительная работа. Повсеместно наряды ГАИ будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам. Повышенное внимание будет уделено пресечению нарушений правил как со стороны водителей, так и уязвимых участников дорожного движения, в том числе в части использования световозвращающих элементов.