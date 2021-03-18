В четырёх районах Гомельской области зафиксирован высокий уровень радиации в сухих грибах

В Гомельской области в феврале проверили 155 проб продуктов на содержание цезия-137. Исследования проводили подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии. 108 проб из них — из частного сектора. Превышение радионуклидов было выявлено в пяти пробах сушеных грибов, в четырех пробах свежих грибов и продуктов их переработки и в пробе сушеной черники. Нарушение норм зарегистрировано в Ветковском, Мозырском, Добрушском и Лельчицком районах. Кроме того, были проведены исследования 24 проб воды на содержание цезия-137, а также 15 проб пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90 — превышений не установлено. В 47 пробах, взятых из государственного сектора, превышения радионуклидов также обнаружено не было.