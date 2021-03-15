Масленичные гулянья в парке. Мозыряне проводили зиму и одновременно встретили весну

Мозыряне проводили зиму и одновременно встретили весну. Переходный всенародно любимый праздник – Масленица. Подробности далее.

В субботу, в день, когда было назначено официальное празднование общегородской Масленицы, погода была снежная. Судя по всему, зима никак не хотела сдавать позиции, без сжигания чучела явно не обойтись. Гулянья начались в полдень и одновременно на нескольких площадках в парке. Масленичный тон задавали ряженые. Пели, плясали, гремели инструментами так бойко и задорно, что зима просто не могла остаться.

Еще одна традиция – покорение масленичного столба. Сергей пробовал несколько раз, но никак не удавалось покорить вершину.

А вот в компании молодых людей решили дотянуться до приза не только с помощью физической силы, а целой комбинации. Парни наглядно доказали: один в поле не воин, а вот трое друг на друге – это практически длина масленичного столба.

Забав было много. В том числе и соревнований: на велосипедах, в шашки, в борьбе на руках. Те, кто не хотел особой физической активности: слушали песни, танцевали, наслаждались праздником.

Отдельное место – торговля. Шашлыки, разнообразные присмаки, и, естественно, блины во всем своем многообразии: кислые и сладкие, тонкие и пышные, с мясом и вегетарианские.

За долгие месяцы морозов, снегов, метелей, а периодически холодных дождей, зима надоела, хочется солнца, тепла, возрождения природы.

В массовых гуляньях, которые были на протяжении всей субботы, приняли участие сотни мозырян. Самый яркий, в буквальном смысле ритуал, сжигание чучела зимы, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. Обряд получился результативным – погода в понедельник – в День начала Великого поста – стала действительно весенней.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ