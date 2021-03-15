Подведение социально-экономических итогов за 2020-й

Торжественное собрание, на котором подводились итоги работы трудовых коллективов за 2020-й год, прошло в Городском Дворце культуры. В зале собрались представители самых разных сфер: промышленности и строительства, сельского хозяйства и здравоохранения, образования, культуры, торговли. Поздравить мозырян приехал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. До начала мероприятия глава области пообщался с руководителями некоторых предприятий, представлявших продукцию на выставке. Представители «Зари», «Мозырьсоли», спиртоводочного завода, «Мозырьпиво», Мозырских молочных продуктов и хлебозавода получили возможность продемонстрировать производственный потенциал и напрямую озвучить волнующие вопросы.

Открывала торжественное собрание, по традиции, председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. В своем докладе озвучила цифры роста и развития. Тем самым, подведя черту под годом ушедшим.

Прямые иностранные инвестиции и выручка по району, темп роста производства и средняя заработная плата, экспорт товаров и услуг и объемы строительства. За каждой итоговой цифрой – труд жителей всего района. Губернатор Геннадий Соловей подчеркнул, Мозырщина – один из лидеров области по многим показателям. Двигаться вперед и вверх региону помог, в том числе, реализуемый план ускоренного социально-экономического развития.

Награды от Гомельского облисполкома и областного Совета депутатов Геннадий Соловей вручил лучшим в своей профессии. Мозырскому району и Михалковскому сельсовету губернатор передал дипломы победителей республиканского смотра-конкурса землепользования, высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов.

Переходящие красные знамена представители предприятий и организаций получают в девяти номинациях. Звания лидеров у тех, кто всегда на передовой. Будь-то в промышленном производстве, строительстве домов, медицинском или торговом обслуживании, обучении подрастающего поколения. Для ряда предприятий первое место в районном соревновании – уже традиция. Стабильный показатель качества производства и высокого профессионального уровня коллектива. Флагман мозырской промышленности – нефтеперерабатывающий завод. В кабинете генерального директора предприятия переходящее знамя давно получило постоянную прописку.

Второе и третье место среди промышленных организаций заняли «Мозырьтехсервис» и машиностроительный завод. В сфере сельского хозяйства многолетний лидер – совхоз-комбинат «Заря». За ним к победам стабильно стремятся эксбаза «Криничная» и «Слободское имени Ленина». Успешным 2020-й, не смотря на внешние факторы, был для строителей. Показатели выполнены на 100%, введено 60 600 квадратных метров жилья. В этой отрасли пьедестал почета остается за неизменной тройкой: «Мозырьпромстроем», Управлением капитального строительства и Мозырским ДСК. Именно в таком порядке – от первого к третьему, распределились места в этот раз. Среди транспортников и энергетиков победа осталась за Мозырский ЗУЭС. Лучшим среди организаций торговли, общепита, коммунального хозяйства и сферы услуг назван Мозырский опытный лесхоз. Многолетний лидер сферы образования – городская гимназия. Один за одним на сцену поднимались руководители, и принимали дипломы, цветы и теплые поздравления.

Лучшими в здравоохранении стали Мозырская центральная городская поликлиника, поликлиника №2 и детская городская больница. В 2020-м вместе со всем миром мозыряне боролись с коронавирусом. И именно врачи и медперсонал стали настоящим героями года. Пусть это словосочетание звучит банально, но зато – искренне. Особые слова благодарности звучали в адрес представителей культуры и спорта: пандемия нанесла им чувствительный удар. Но общим для всех стал девиз «Бороться, выступать, играть и не сдаваться!». Первое место среди учреждений культуры – у городской библиотечной системы. Лидером спортивной сферы стала СДЮШОР «Жемчужина Полесья». Лучшими сельсоветами в районе стали Михалковский, Каменский и Криничный.

На сцену во время торжественного собрания поднимались мозыряне, отмеченные, вместе со своими коллективами, отдельными грамотами за особый вклад в социально-экономическое развитие района. Грамоты и подарки уже несколько лет подряд вручают лучшим молодым специалистам. Медики, аграрии, строители, промышленники, педагоги, спортсмены, артисты. Люди, которым мы не устаем говорить «Спасибо за ваш труд!». Ярким общим подарком для всех собравшихся стал большой музыкальный концерт.