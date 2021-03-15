Много теплых слов и комплиментов. На Мозырском нефтеперерабатывающем выбрали «Женщину года»

На Мозырском нефтеперерабатывающем выбрали «Женщину года», точнее женщин. Номинаций много и они разноплановы: женщина в семье, в спорте, в творчестве, в мужской профессии, в общественной деятельности. Организатор мероприятия – первичка «Белхимпрофсоюза». Подробности далее.

На Мозырском нефтеперерабытывающем представительницы прекрасного пола составляют почти 25 процентов от числа всех работников. Поэтому женщин здесь холят и лелеют. Даже в честь них конкурс утвердили. Инициатор – профсоюзная организация. Итоги подводили в торжественной и одновременно теплой атмосфере в нарядном зале дворца культуры НПЗ. Светлана Буйневич по праву победила в номинации «Женщина-мать». Успешно совмещает несколько функций: любящая жена, заботливая мама трех мальчишек и профессионал на работе.

А вот оператора АЗС Елену Бачуру в коллективе называют «королевой бензаколонки». Елена работает в сугубо мужском коллективе, и работой и коллективом очень довольна.

Семья, работа, этого мало, еще кипучая общественная деятельность. Людмила Коноплич все и везде успевает, профсоюзная деятельность для Людмилы – это возможность воплотить свои коммуникативные способности.

Глядя на романтичную Галину Щербакову, которая вскоре станет мамой, не верится, что она кандидат в мастера спорта, причем, спорта гиревого. Первое место в номинации «Женщина в спорте».

На конкурсе номинаций много и они разноплановы: женщина в семье, в спорте, в мужской профессии, в общественной деятельности, и в творчестве.

Инициатор конкурса «Женщина года» выступает первичная организация «Белхимпрофсоюза». Его проведение стало одной из самых ярких весенних традиций Мозырского нефтеперерабатывающего.

Подведение итогов конкурса проводится в неформальной обстановке. Много теплых слов и комплиментов. Победительницам – изящные статуэтки и весенние букеты. А еще много ярких концертных номеров.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ