Близится 8 Марта. В налоговой напомнили о правилах реализации цветов

Накануне Международного женского дня активизируется продажа цветов. Для того, чтобы их реализовывать, физлицам нужно всего лишь уведомить налоговую и уплатить единый налог. Накануне необходимо подать в налоговую инспекцию уведомление с указанием планируемых видов деятельности, видов товаров, а также периода и места, затем оплатить единый налог.

В Мозыре ставка составляет 58 рублей. Если физлицо осуществляет торговлю менее 15 дней в календарном месяце без иных видов деятельности, то сумма уменьшается в 2 раза.