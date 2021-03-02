Рост в пять раз. В 2019 одна смерть на дороге в Мозырском районе, в 2020 уже пять

Сколько аварий, в которых пострадали люди, произошло в прошлом году на территории Мозыря и района? Какие улицы наиболее аварийные, в какие дни наиболее часто совершались ДТП и в какие время суток? Ответы на эти вопросы смотрите далее.

За 2020 в Мозырском отделе ГАИ зафиксировано 64 дорожных происшествия, в которых пострадали люди. В 2019 количество было такое же. В 2019 – 1 смерть на дороге, в 2020 уже пять. Рост на 400 процентов. Но отмечается снижение случаев дорожного травматизма, в 2019 было травмировано —82 человека, в 2020 – 68. Большинство аварий с пострадавшими – это наезды на пешеходов. По фактам тяжких и особо тяжких происшествий следователи проводят проверку. В ГАИ отмечают, наиболее грубые правонарушения среди мозырских водителей – это не пропуск пешеходов на переходах, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имя права управления, а также нарушение правил обгона. Пешие участники дорожного движения грешат порой тем, что переходят проезжую часть там, где им заблагорассудиться, не используют в темное время суток световозвращающие элементы. В 2020 году самыми аварийными днями на Мозырщине стали четверг и суббота, что касается времени суток – с 12 до 18. В прошлом году госавтоинспекторы провели более 50 профилактических мероприятий, адресаты которых как водители, так и пешеходы. Призывали не нарушать правила, предоставлять преимущество на переходах, устанавливать детские удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров, использовать зимнюю резину в самую холодную и непредсказуемую пору года. Что касается последнего пункта правил, несмотря на то, что по календарю уже весна, специалисты настоятельно рекомендуют повременить с переходом на летнюю резину. Март – переходный месяц, на протяжении которого зима и весна постоянно перетягивают на себя одеяло.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ