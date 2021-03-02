В марте местные органы власти проведут прием граждан и прямые телефонные линии

Председатель Мозырского райисполкома Елена Федоровна Павлечко встретится с гражданами 10 и 24 марта.

Председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Михайловна Кудина обсудит с мозырянами насущные вопросы 17 марта.

Первый заместитель председателя райисполкома Елена Антоновна Каленик и заместитель председателя райисполкома Феликс Федорович Галюк выслушают граждан 3 марта.

Задать вопросы заместителю председателя райисполкома Дмитрию Владимировичу Миллеру можно 3 и 17 марта.

Заместитель председателя райисполкома Василий Иванович Климович и управляющий делами райисполкома Александр Сергеевич Чигер поговорят с гражданами 31 марта.

Прием граждан проводится с 8 утра до 13 часов дня. Предварительная запись по телефонам 25 64 37, 24 60 46 и 25 64 81. Также по субботам пройдут прямые телефонные линии. На звонки мозырян ответят:

6 марта — управляющий делами Мозырского райисполкома Чигир Александр Сергеевич,

13 марта — заместитель председателя Мозырского райисполкома Галюк Феликс Федорович,

20 марта — первый заместитель председателя Мозырского райисполкома Каленик Елена Антоновна,

27 марта — заместитель председателя Мозырского райисполкома Миллер Дмитрий Владимирович.

Звоните в указанные дни с 9 утра до 12 часов дня по номеру 22 -99- 67.