8-месячной Еве Анисимовой нужна ваша помощь!

Ева Анисимова родилась 9 июля 2020 года. Она стала третьим долгожданным ребенком в семье. В 4 месяца малышке поставили страшный диагноз – глиома хиазмы или опухоль зрительного нерва. Уже 7 декабря прошлого года была проведена операция. Но опухоль выросла снова. Заключение белорусских врачей: опухоль неоперабельна, химиотерапия противопоказана в силу возраста. Родители обратились за помощью в Швейцарскую клинику и получили положительный ответ.

Цена шанса на жизнь — 92.000 евро.

Благотворительные счета вы видите на своих экранах.

Давайте поможем маленькой Еве выздороветь и увидеть этот мир!