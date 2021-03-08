С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

8-месячной Еве Анисимовой нужна ваша помощь!

17 марта 2021, 19:44

Ева Анисимова родилась 9 июля 2020 года. Она стала третьим долгожданным ребенком в семье. В 4 месяца малышке поставили страшный диагноз – глиома хиазмы или опухоль зрительного нерва. Уже 7 декабря прошлого года была проведена операция. Но опухоль выросла снова. Заключение белорусских врачей: опухоль неоперабельна, химиотерапия противопоказана в силу возраста. Родители обратились за помощью в Швейцарскую клинику и получили положительный ответ.
Цена шанса на жизнь — 92.000 евро.
Благотворительные счета вы видите на своих экранах.
Давайте поможем маленькой Еве выздороветь и увидеть этот мир!

Комментарии запрещены
«
»