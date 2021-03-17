Память, которую свято чтим и храним

Две могилы, окруженные соснами и березами. Сейчас лесную тишину нарушает лишь пение птиц. В июне 1943 года на этом месте, недалеко от деревни Махновичи, произошли трагические события. Таких трагедий сотни тысяч за все время Великой Отечественной войны.

Уже забытая дорога на Мозырь, местные называют ее «стары шлях», а еще «дорога смерти». В июне 43-го немецко-фашистские захватчики по ней вели стариков, женщин, детей. Тех, кто не успел сбежать в лес. Пленные думали, что их гонят на работу в Германию. Но их путь был недолгим, где-то полкилометра и еще метров 70 в строну от основной дороги.

Председатель Махновичского сельсовета Василий Коноплич местный житель. В этой братской могиле покоится его бабушка по отцовской линии. На черном граните – в основном местные фамилии: Коноплич, Копылович, Заяц. Захоронение войны № 6182. За казенным названием – искалеченные судьбы. Путем кропотливой работы установлены личности 42 погибших, скорее всего их гораздо больше.

Неподалеку от братского захоронения расположена еще одна могила. Здесь покоится Лукерья Ануфриевна Заяц. В далеком 43 сразу же после расстрела женщину откопали местные жители, среди них был ее 13-летний сын Адам. Погибшую перезахоронили рядом с односельчанами. Сейчас Адаму Федоровичу – 91 год. Несмотря на прошедшие 78 лет, тот день он хорошо помнит. Когда рассказчик доходит до места, как он обнаружил свою мать, слова заменяют слезы. Рана, которая не заживает, боль, которая не уходит.

Рядом с захоронениями расположен дуб-великан, и как у человека с возрастом голова покрывается сединой, так и дерево уже полностью усыпано мхом. Он молчаливо взирает на меняющийся мир: когда-то здесь были болота, сейчас на их месте сельскохозяйственные угодья; когда-то здесь разрывались снаряды, звучали выстрелы, слышались стоны, а сейчас дуб раскинул свою стареющую крону под мирным небом и издали наблюдает за людьми, которые приходят почтить память павших мирных жителей во время самой страшной за всю историю человечества войны.