Мозырская лаборатория присоединилась к проекту «Путешествуй без COVID-19»

Жителям Полесского региона бумажные справки для выезда в страны Евразийского экономического союза больше не нужны. Мозырская лаборатория присоединилась к проекту ЕАЭС «Путешествуй без COVID-19», который облегчает процедуру прохождения ПЦР-тестов при пересечении границ государств-членов. Результаты ПЦР-тестирования теперь вносят в новую электронную систему, а человеку присваивают специальный код, который нужно отсканировать. По этому QR-коду можно отследить, что этот результат подлинный и что человек действительно проходил обследование в лаборатории, которой это исследование доверено. Во время пересечения границы пассажиру достаточно просто показать QR-код с результатами тестирования. Все остальное система сделает сама. В проекте «Путешествую без COVID-19» участвует 16 лабораторий по всей стране, две из них в Гомельской области. При обращении в лабораторию путешественнику необходимо:

• предупредить специалиста при подаче документов;

• иметь при себе копию паспорта, по которому планируется выезд;

• мобильный телефон Android или Iphone;

• адрес электронной почты (e-mail), на который можно зайти с мобильного телефона;

• скачать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» через Google Play или AppStore на мобильный телефон.

Представление результатов тестирования на инфекцию COVID-19 через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» обязательно только для граждан Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, направляющихся в Российскую Федерацию через Национальный аэропорт «Минск». Для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь представление результатов тестирования на инфекцию COVID-19 через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» необязательно, достаточно на бумажном носителе.