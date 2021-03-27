27 марта отмечался Всемирный день театра

27 марта. В календаре праздников – Всемирный день театра. Каждый артист, сценарист, постановщик, осветитель, костюмер, любой, кто имеет отношение к театральной жизни, считает этот день важным и значимым. На сцене Мозырского драматического говорили много теплых и добрых слов. Нынешний день театра для коллектива особенный. После многолетнего перерыва они вновь отмечают праздник на родной сцене. Награждение в такой день – почетно и престижно. Многочисленные грамоты и благодарности. Конечно, лучшие благодарности для артиста – это аплодисменты. Но в этот день они еще будут звучать неоднократно.

День театра – это праздник, который вызывает эмоции по обе стороны зрительского зала. В этот день благодарили зрителей, тех неравнодушных мозырян, которые не просто любят театр, не пропускают ни одной премьеры, но и прививают это прекрасное чувство – любовь — подрастающему поколению, даря им радость приобщения к прекрасному.

Особое внимание ветеранам. Теперь уже в качестве почетного гостя Мария Потапьева. Мозырским драмтеатром она руководила с 1998 по 2013 г. На сегодняшний момент в репертуаре театра 41 спектакль, 24 из них для детей. Ежегодно театр ставит 5 новых постановок. В храм Мельпомены зрителя вводят 25 актеров. Вся жизнь – игра, игра ради радости, слез, переживаний, страха, смеха. Они рождают для нас тысячи эмоций, они проживают на сцене жизни. Игра – это их работа.

Театр, да еще профессиональный, есть далеко не в каждом городе. Мозырю повезло в этом плане. Театральное движение насчитывает сотню лет, а значит, есть свои традиции. Одна из них особая, В свой профессиональный праздник они обязательно радуют зрителя. На этот раз театралы получили в подарок спектакль «Люди на болоте», самобытную постановку о жизни наших земляков – полешуков.