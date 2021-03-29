Самостоятельное производство спиртосодержащей продукции –административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф и конфискация оборудования и сырья

Сотрудники РОВД проводят мероприятия по поиску самогонщиков. За личное производство алкоголя предусмотрена административная ответственность. Подробности далее.

За 2 месяца этого в Мозырском районе милиционеры изъяли почти 250 литров самогона и самогонной браги. За нарушение антиалкогольного законодательства привлечен один человек. В РОВД напоминают, самостоятельное производство спиртосодержащей продукции – это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф и конфискация оборудованья и сырья.