Вместе со службами ЖКХ мозыряне вышли благоустраивать город, наводить порядок и озеленять улицы и дворы

Вместе со службами ЖКХ мозыряне в субботу вышли благоустраивать город, наводить порядок и озеленять улицы и дворы. Областной субботник порадовал комфортной весенней погодой, солнечным теплом и, как следствие, хорошим настроением каждого его участника.

У представителей разных отделов райисполкома – важная миссия. Они наводили порядок на огромной территории возле бывшего корпуса педуниверситета на улице Малинина. В здании уже начались работы по реконструкции и скоро сюда, в новый просторный детский сад, за руку с родителями, придут дошколята. А пока участникам субботника пришлось потрудиться, убирая прошлогоднюю листву, опавшие ветки, залежавшийся мусор.

Кипела работа и на другом важном социальном объекте – стройплощадке детского сада №41. Его открытие планируется через месяц и на помощь строителям пришел отдел образования райисполкома, чьи сотрудники наводили лоск в новеньких группах. Насколько сложно отмыть любое помещение после ремонта знают те, кто сталкивался с трудоемким процессом. Но когда на кону – комфорт подрастающего поколения, любая работа спорится. Кстати, мальчишки и девчонки тоже стали активными участниками субботника.

Мозырян разного возраста и разных профессий в этот субботник день объединила и еще одна важная миссия – сохранить общую память: собранные денежные средства пойдут на реализацию проекта «Военно-исторический комплекс «Партизанская криничка» Гомельского района.

Полезный труд на свежем воздухе – это еще и возможность пообщаться вне кабинетов, производств и офисов, в один голос отмечали участники областного субботника. Калинковичский райисполком и представители организаций райцентра, например, выехали за город. В агрогородке Юровичи председатели сельсоветов помогали своему коллеге с покраской заборов вдоль проезжей части. Много людей трудилось в местном фруктовом саду, на огромной площади которого растут яблони, груши, вишни, абрикосы. И каждое дерево на старте теплого сезона требует бережной побелки.

Наведение порядка на земле одним субботником не ограничится. Месячник по благоустройству продолжается. А значит, коммунальные службы продолжат убирать мусор, проведут санитарную обрезку деревьев, обновят краску на бордюрах, ограждениях и контейнерных площадках. С потеплением приступят к озеленению улиц. Сделать родной город чище и краше могут и сами жители – во дворах также будут организованы субботники.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ