Все на уборку. В Гомельской области 27 марта проведут субботник

Областной субботник пройдет на Гомельщине 27 марта. Такую информацию озвучил председатель облисполкома Геннадий Соловей. Денежные средства, заработанные на нем, направят на реконструкцию мемориального комплекса «Партизанская криничка» на месте базирования партизанского отряда «Большевик» под Гомелем. В этом году отмечается 80-летие со дня создания отряда. Это важный объект для нашей области. И в плане сохранения исторической памяти о военных событиях, и в плане патриотического воспитания. Поэтому приглашаем всех небезразличных жителей региона внести свой посильный вклад в реконструкцию комплекса», — сказал губернатор. Субботник 27 марта даст старт общей масштабной уборке. Весной планируется несколько мероприятий по наведению чистоты.