Автомобильное топливо снова подорожало. Уже четвертый раз с начала года

С 23 февраля в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Традиционно цена изменится на 1 копейку и будет следующая:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 6 копеек

Дизельное топливо — 1 рубль 84 копейки

С начала года это четвертое увеличение стоимости. В «Белнефтехиме» по-прежнему объясняют это ростом мировых котировок нефти и руководствуются стратегией планомерного повышения цен. Крайний раз они поднимались неделю назад – 16 февраля. Перед этим – 28 января и 21 января.