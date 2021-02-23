День защитника Отечества люди военные воспринимают, практически, как свой профессиональный праздник. 23 февраля военного комиссара Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Андрея Аршинова пригласили в Детскую школу искусств. Вместе со своим заместителем, начальником мобилизационного отдела Алексеем Киптиком, Андрей Аршинов прошел по классам и познакомился с детскими работами. Небольшая экскурсия по храму искусства действительно впечатлила. Андрей Аршинов признался, в последний раз переступал этот порог еще ребенком, тогда в здании располагался кинотеатр «Родина». Теперь на стенах бывшей «Родины» родные пейзажи в исполнении юных художников и их талантливых педагогов. Одну из таких работ, с изображением родного города, педагоги школы подарили военному комиссариату в честь Дня защитника отечества. Директор художественной школы Светлана Серкова предложила гостям оставить и свою работу на память. Точнее, дополнить к имеющемуся изображению несколько деталей. Люди военные просьбу, как и приказ, обсуждать не стали. Хотя, признались, кисти в руках держали, наверное, только в детстве. После художественного экспромта – фото на память. И, конечно, поздравления всем защитникам Отечества. И обращение к тем, кто еще только готовится примерить на себя военную форму.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ