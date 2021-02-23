Радиационный контроль продуктов питания: в частном секторе четырех районов Гомельщины в январе зафиксировали превышение норм.

По информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в январе 2021 года на Гомельщине провели исследование 175 проб пищевых продуктов на наличие в них цезия-137. Также исследовано 93 пробы из госсектора. Превышения уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 ни в воде, ни в пищевых продуктах обнаружено не было. Чуть хуже показатель в частном секторе: при исследовании 82 проб превышение РДУ-99 было обнаружено в семи пробах – в четырех пробах свежих грибов и продуктов их переработки, двух пробах сушеных грибов, одной пробе лекарственного сырья. В свежих грибах и продуктах их переработки превышение содержания цезия-137 в 2-13 раз было зафиксировано в Мозырском и Наровлянском районах. Превышения в 2,5-10 раз в сушеных грибах специалисты зафиксировали в Лельчицком и Наровлянском районах. Максимальный показатель установлен в н.п. Конотоп, в белых грибах из этой местности содержание цезия составило 24 940 Бк/кг, при нормативе 2500 Бк/кг.