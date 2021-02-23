В Калинковичах правоохранители спасли мужчину из задымленного дома

18 февраля в Калинковичах произошло несколько пожаров, один из них — о возгорании дома по улице Озерина. На место тушения выбыли наряды районного отдела по чрезвычайным ситуациям и сотрудники милиции, которые искали свидетелей.

К счастью, они вовремя оказались возле соседнего деревянного дома. Только приоткрыв дверь, услышали запах угарного газа и мигом бросились внутрь. В спальне лежал пожилой человек. Он был срочно госпитализирован и помещён в реанимацию. Как оказалось, горожанин натопил грубку, и раньше времени закрыл поддувало. Из-за этого в дом и пошел опасный угарный газ. Счастливая случайность спасла ему жизнь.