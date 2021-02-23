Мы ждем тебя, будущий офицер-пограничник! Профильные ВУЗы перед началом вступительной кампании занимаются агитацией

Если вы молодой белорус, целеустремленный, ответственный, физически развитый и психически устойчивый, хотите связать свою жизнь со службой белорусскому народу, а именно охранять внешние рубежи республики, то эта информация для вас. «ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» и «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» объявляют о наборе абитуриентов. Телефон «горячей линии» по вопросам поступления в Институт пограничной службы и работы приемной комиссии +375 17 358-85-70. Консультацию по вопросам поступления можно получить в Мозырском пограничном отряде по телефонам:

+375 33 335-78-94, +375 33 638-88-58.