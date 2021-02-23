Мозырянка заняла 2 место в областном конкурсе МЧС «Наш безопасный дом!»

В рамках республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» на территории Гомельщины прошел областной конкурс «Наш безопасный дом!» По условиям конкурса участники представляли фотографии или видеоролики в трех номинациях: «Это безопасный дом – наведен порядок в нем!», «Сделай мамы, папы дом – с безопасным очагом!», «Моя печка хороша – в нее вложена душа!». Спасатели отмечают, что победителей выбрать было непросто. Все работы оказались креативными, творческими и серьёзными. В номинации «Моя печка хороша – в нее вложена душа!» 2 место заняла мозырянка Татьяна Березкина. Поздравляем нашу землянку. Все желающие могут принимать участие подобных в конкурсах и акциях. За новостями следите на сайте МЧС.