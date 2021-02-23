У белорусских водителей меньше недели, чтобы пройти техосмотр. С 1 марта будут штрафовать за его отсутствие

У белорусских водителей осталось меньше недели, чтобы успеть пройти техосмотр. С 1 марта начинает действовать новый Кодекс об административных правонарушениях, который предполагает, что штрафовать за отсутствие техосмотра можно даже удаленно. Размер штрафа составит от 1 до 3 базовых величин, или от 29 до 87 рублей. Теперь отсутствие техосмотра также будут выявлять камеры фотофиксации. Причём приходить они будут почтой, как за превышение скорости. Также с начала следующего месяца «письма» будут «прилетать» за отсутствие страховки, движение по полосе для общественного транспорта и проезд на красный.