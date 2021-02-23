Почти 40 тыс. гостей отдохнули в агроусадьбах Гомельской области в 2020 году

В 2020 году агроэкоусадьбы Гомельской области посетили почти 40 тысяч гостей. Годом ранее такие туробъекты приняли почти на две тысячи больше. Преимущественно в минувшем году в агроусадьбах региона отдыхали белорусские туристы. Их доля составила 98,6%. Если говорить об иностранцах, то больше всего гостей прибыло из России и Украины. По данным на 1 января 2021 года, в инспекциях МНС Гомельской области состоят на учете 182 субъекта агроэкотуризма: 176 физических лиц и шесть сельскохозяйственных организаций. По сравнению с началом прошлого года число субъектов увеличилось на 11. Больше всего усадеб в Гомельском (32), Речицком (22), Петриковском (17) районах. За 2020 год выручка от услуг агроэкотуризма в регионе составила Br1,6 млн. Сумма уплаченного субъектами агроэкотуризма в бюджет сбора превысила Br4,6 тыс. Это чуть больше, чем в 2019 году.