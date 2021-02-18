Внимание! МЧС предупреждает об усилении морозов!

МЧС сегодня разослало смс-сообщение с предупреждением об усилении морозов. «Берегите себя при эксплуатации печей и обогревателей», – говорится в нем. Предупреждение о неблагоприятном метерологическом явлении есть и на сайте pogoda.by. Судя по информации синоптиков, температура в Мозыре начнет снижаться к вечеру. Ожидается до -19. Ночью столбик термометра опустится еще ниже – до -22. По восточной половине страны минимальная температура воздуха ожидается до -25-28°С. Уже к субботе морозы ослабнут. Днем ожидается небольшой «плюс» и мокрый снег. Спасатели обращают внимание на осторожность при эксплуатации печей и обогревателей. При усилении морозов люди усилено их используют, повышается риск возникновения пожаров.