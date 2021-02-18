«Белпочта» бесплатно доставит поздравления к 23 февраля. В акции могут принять участие все желающие

Акцию ко Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь «Белпочта» планирует провести накануне праздника, 19 февраля. Каждый желающий в частном порядке сможет купить почтовые открытки с поздравлением. Сотрудники почты доставят их адресатам совершенно бесплатно, причем, в любой уголок страны. В Мозыре акция пройдет в центральном отделении почты по адресу: Ленинская, 34. Подробности можно узнать, позвонив по короткому номеру 154.