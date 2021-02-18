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Рубрика: Новости

Информационную встречу с жителями Махновичского сельского совета провела Галина Кудина, председатель Мозырского районного совета депутатов

18 февраля 2021, 16:39


Информационную встречу с жителями Махновичского сельского совета провела Галина Кудина, председатель Мозырского районного совета депутатов. Галина Михайловна, как непосредственный участник Всебелорусского народного собрания, поделилась впечатлениями о встречи, озвучила главные
постулаты народного форума. Подробнее завтра в выпуске новостей.

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