Информационную встречу с жителями Махновичского сельского совета провела Галина Кудина, председатель Мозырского районного совета депутатов. Галина Михайловна, как непосредственный участник Всебелорусского народного собрания, поделилась впечатлениями о встречи, озвучила главные
постулаты народного форума. Подробнее завтра в выпуске новостей.
Рубрика: Новости
Информационную встречу с жителями Махновичского сельского совета провела Галина Кудина, председатель Мозырского районного совета депутатов
18 февраля 2021, 16:39