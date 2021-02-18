

Информационную встречу с жителями Махновичского сельского совета провела Галина Кудина, председатель Мозырского районного совета депутатов. Галина Михайловна, как непосредственный участник Всебелорусского народного собрания, поделилась впечатлениями о встречи, озвучила главные

постулаты народного форума. Подробнее завтра в выпуске новостей.