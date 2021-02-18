Иммунизация медработников в Беларуси первым компонентом вакцины «Спутник V» завершилась. По данным Минздрава вакцинированы почти 21 тысяча человек.

Вакцинация медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против коронавируса «Спутник V» завершилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Первыми были вакцинированы медработники, которые находились в зоне риска. Вакцина была распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. К слову, на Гомельщине прививки получили почти 6 тысяч человек, больше чем в других областях. Всего в стране первым компонентом «Спутника V» вакцинировано 20944 человека. Вакцинацию прошли только те медработники, которым это было разрешено по состоянию здоровья. Также во всех областях, кроме Могилевской, завершен процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. В Минздраве подчеркивают, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. В Беларуси вакцинация проводится в добровольном порядке. В Мозырском районе на прошлой неделе прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции, так называемая ревакцинация. Специалисты говорят, что в марте-апреле пройдет новая, более массовая, кампания по вакцинации белорусов от COVID-19, в ходе которой получить вакцину смогут все желающие.