VI Всебелорусское народное собрание сегодня работает во Дворце Республики в Минске

Главное общественно-политическое событие пятилетия — VI Всебелорусское народное собрание открылось в Минске 11 февраля. Двухдневный форум собрал 2 700 человек со всей страны: участниками мероприятия стали почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социокультурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений. От Мозырского района на участие в ВНС выдвинуты 22 человека. В том числе, генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов, главный врач района Наталья Тишкова, художественный руководитель ансамбля «Палеская зорачка» Елена Руденко, председатель районного объединения Федерации профсоюзов Анна Козакевич, первый секретарь райкома БРСМ Валентина Науменко, глава районного Совета депутатов Галина Кудина, председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. За два дня делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.