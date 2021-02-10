10 тысяч подписчиков. Мозырская пенсионерка Раиса Куликова – набирающая популярность тиктокерша

Тик Ток – это не просто название сервиса для создания и просмотра коротких видео. Это, можно сказать, неотъемлемая часть виртуальной жизни современной молодежи. И не только. Мозырская пенсионерка Раиса Куликова – набирающая популярность тиктокерша. За пару месяцев с момента регистрации почти 10 тысяч подписчиков, десятки выложенных видео, которые набрали более 180 тысяч лайков.

Говорят, серьезность приходит с возрастом. Но не всегда. Оптимизм, веселье, позитив и задор можно пронести через всю жизнь, и на пенсии воплотить в нечто эдакое. Звезда набирающей популярность мозырякой тиктокерши Раисы Куликовой на виртуальном небосклоне загорелась несколько месяцев назад. Чтобы бабушке не было скучно, внуки создали аккаунт в тик ток. Петровна, как говорится, стала залипать, в телефоне.

Просматривая незамысловатые видеоролики Раиса Петровна решила и себя попробовать в роли тиктокерши. Получилось. Поначалу тиктокдеятельность курировали внуки, а сейчас контент неугомонной Петровны они только немного цензурят, подчищают бабушкины ролики, дают рекомендации по продвижению. Ни день без тик тока, девиз Раисы Петровны, ее личный рекорд – 15 роликов за сутки.

Раиса Петровна поет, танцует, ходит по магазинам, готовит, встречается с подружками. Тиктокерам пришлась по душе харизматичная мозырянка. За пару месяцев уже более 9 тысяч подписчиков, когда их количество достигнет 100 тысяч, Раиса Петровна полетит в Дубай.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ