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Рубрика: Новости

VI Всебелорусское народное собрание открывается сегодня во Дворце Республики в Минске.

11 февраля 2021, 12:31

Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.
Мозырщину на главном политическом форуме представляют 22 делегата.

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