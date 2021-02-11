Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.
Мозырщину на главном политическом форуме представляют 22 делегата.
Рубрика: Новости
VI Всебелорусское народное собрание открывается сегодня во Дворце Республики в Минске.
11 февраля 2021, 12:31
Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.