На территории Мозырского района стартовало профилактическое мероприятие «Безопасный переход», направленное на профилактику дорожных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

За прошлый год в результате дорожных происшествий на территории Мозырского района 3 пешехода погибли, 24 были травмированы. Значимая часть наездов происходит именно на нерегулируемых переходах. В связи с этим госавтоинспекторы инициировали проведение профилактического мероприятия «Безопасный переход». Временные рамки акции с 10 по 21 февраля. В это время сотрудники ГАИ будут акцентировать внимание на то, насколько водители соблюдают правило предоставление преимущества пешеходам на переходах. В свою очередь пешие участники дорожного движения должны вести себя максимально осторожно, а в темное время суток пользоваться световозвращающими элементами.