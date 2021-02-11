В Мозыре вынесли приговор студенту, который зарезал спящего на улице незнакомого мужчину. Следствие показало, парень страдает смешанным расстройством личности. Но наказание отбыть ему придется.

В суде Мозырского района вынесен приговор 19-летнему жителю Брестской области, который приехал в город для получения высшего образования. Уже поступив в университет, днем 31 августа парень прогуливался по улице и заметил незнакомого мужчину, спавшего на траве. Нанес ему несколько ударов ножом, после чего вернулся в общежитие, и сам вызвал милицию. Смерть потерпевшего, по выводам экспертов, наступила в результате обильного внутреннего кровотечения. Следствие по делу длилось около четырех месяцев, все это время парень находился под стражей. Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, несостоявшийся студент страдает смешанным расстройством личности. Но, вместе с тем, эксперты пришли к выводу, что он может сознавать значение своих действий и руководить ими. Обвиняемого приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. При отбывании наказания за ним будет наблюдать врач.