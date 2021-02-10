В связи со сложными метеорологическими условиями, на территории всей Гомельской области введен план «Погода»

В связи с резким ухудшением погодных условий и обильными снежными осадками, на всей территории Гомельской области Госавтоинспекция ввела специальный план «Погода». Сотрудники ГАИ мониторят улицы и автодороги, оценивают состояния проезжей части, а также осуществляют координацию коммунальных и дорожных служб по содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Так, с целью обеспечения безопасности дорожного движения на дороги области техника по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью выезжает в сопровождении служебных автомобилей ГАИ.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ВОДИТЕЛЕЙ: НЕ ОСТАВЛЯТЬ НА ДОРОГЕ ИЛИ ВБЛИЗИ НЕЕ СВОИ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА! Это затрудняет уборку!