С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Беларуси введут квоты на трудоустройство инвалидов

10 февраля 2021, 18:44

Министерство труда и социальной защиты разрабатывает проект по введению квот на трудоустройство инвалидов. Оно будет распространяться на крупные и средние предприятия с численностью 100 и более человек. Доля рабочих мест будет определена из фактических данных людей, которые готовы приступить к работе. В организации определится процент мест, которые должны быть заняты инвалидами, если часть будет свободна, придется уплатить компенсационный сбор. Средства будут направлены на создание специальных рабочих мест, обучение и переобучение инвалидов.

Комментарии запрещены
«
»