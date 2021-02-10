В Беларуси введут квоты на трудоустройство инвалидов

Министерство труда и социальной защиты разрабатывает проект по введению квот на трудоустройство инвалидов. Оно будет распространяться на крупные и средние предприятия с численностью 100 и более человек. Доля рабочих мест будет определена из фактических данных людей, которые готовы приступить к работе. В организации определится процент мест, которые должны быть заняты инвалидами, если часть будет свободна, придется уплатить компенсационный сбор. Средства будут направлены на создание специальных рабочих мест, обучение и переобучение инвалидов.