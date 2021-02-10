Мозырский нефтеперерабатывающий завод продолжает выпуск медицинского кислорода

Мозырский НПЗ и КОВИД. При сочетании этих слов на ум приходят многочисленные благотворительные проекты полесского нефтегиганта. Но оказалось, все гораздо сложнее и масштабнее. Один из видов продукции, выпускаемой на заводе, в прямом смысле спасает жизни. Подробности в сюжете.

В этих баллонах – чья-то жизнь, чей-то полноценный вдох. Сейчас, в ковидные времена, когда поменялись ценности и приоритеты, на работу этого цеха взглянули совсем по-другому. Цех № 12, паровоздухоснабжения. Сегодня это, в прямом смысле слова, жизненно важное производство. Главная задача – обеспечить установки завода азотом и кислородом, а в период эпидемии коронавируса О2 доставить в необходимом объеме и в медицинские учреждения региона. С самого начала пандемии на заводе расставили приоритеты. Выпуск медицинского кислорода увеличили в разы, ведь Мозырский НПЗ снабжает им медучреждения всего Полесского региона. Мозырь, Калинковичи, Ельск, Петриков, Лельчицы, Наровля, Хойники. В 12 цеху говорят, во время КОВИДа их кислород – дороже нефти, ведь этот стратегический продукт спас тысячи жизней.

А производство кислорода, как медицинского, так и промышленного, процесс довольно интересный. Сырье бесконечно – атмосферный воздух. Его забор происходит на отметке 15 метров. После – долгий путь и различные процессы: подогревание, сжатие, очистка от вредных веществ, одна из заключительных стадий –

разделение на фракции – азот и кислород. Качество конечного продукта – 99,9 %. Баллоны, которые готовят для медучреждений, проходят многоуровневую процедуру проверки. Требования к медицинскому кислороду серьезные, как к лекарственному средству. Поэтому контроль над качеством тоже основательный. Медицинский кислород про запас не готовят, этот продукт долго не хранится. Но при необходимости в 12 цеху нефтеперерабатывающего готовы выпускать партии по запросам. При этом надеются, что в больших объемах кислород не понадобится, пандемия скоро завершится.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ