В санатории «Сосны» нефтеперерабатывающего завода разработали специальную программу реабилитации для пациентов, перенесших Ковид -19

В санатории «Сосны» нефтеперерабатывающего завода разработали для отдыхающих специальную послековидную восстанавливающую программу. И включили в нее одну процедуру, аналогов которой нет ни в одном медучреждении Мозырщины.

Мороз и солнце – день чудесный! Особенно, когда любуешься природой не из окна машины или рабочего кабинета, а отдыхаешь в прекрасном месте! Где холодный воздух буквально звенит от чистоты и свежести! К необъятным порциям природного кислорода в санатории «Сосны» добавили и специальные процедуры.

Санаторий «Сосны» всегда отличался индивидуальным, углубленным подходом к каждому к отдыхающему. А с учетом эпидемиологической ситуации здесь разработали специальную программу реабилитации для пациентов, перенесших Ковид -19. Комплекс процедур в ней направлен на восстановление функций организма, минимизации рисков серьезных осложнений, профилактику развития легочного фиброза, а также укрепление иммунитета, повышение толерантности к физическим нагрузкам, снижение рисков повторного заболевания.

Известно, что коронавирус чаще всего поражает легкие. В них образуются микротромбы, кровь не насыщается кислородом должным образом. Так что свежий воздух санатория плюс результат от процедур – гарантия того, что выздоровление пройдет успешно! На отдых и реабилитацию приглашают в сосны всех желающих!