Делегаты Всебелорусского народного собрания отправились в Минск

Уже завтра стартует важнейшее политическое событие этого года – Всебелорусское народное собрание. А сегодня в столицу отправились делегации Мозырского, Ельского, Наровлянского и Лельчицкого районов.

Один день остается до важнейшего политического события страны – Всебелорусского народного собрания. В четверг и пятницу оно соберет в Минске по 310 представителей каждой области. В состав делегации от Гомельщины вошли 22 мозырянина. Сегодня они, вместе с делегатами Ельского, Наровлянского и Лельчицкого районов, отправились в Минск. Слова напутствия перед отъездом прозвучали от Ольги Артеменко, которая уже трижды становилась участником крупнейшего форума.

Представители разных профессий и социальных групп, опытные руководители и молодые активисты, медики, промышленники, педагоги. Каждый делегат едет в столицу со своими идеями и предложениями. Главная миссия – достойно представить интересы жителей своего региона. Всебелорусское народное собрание проходит один раз в пять лет и станет шестым в истории страны.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ