В стране началась акция «Единый день безопасности»

В Беларуси до 1 марта проходит акция «Единый день безопасности». На всех объектах массового пребывания людей — начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами – состоится отработка безопасной эвакуации по сигналу «Внимание всем!», а в трудовых коллективах состоятся тематические встречи. Мероприятия не ограничатся лишь разговорами – все участники на практике отработают полученные знания на созданных организаторами площадках.

В социальных сетях государственных органов и СМИ в течение недели вы сможете поучаствовать в викторинах и просмотреть обзор статей на тему безопасности жизнедеятельности.