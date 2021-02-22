В Беларуси до 1 марта проходит акция «Единый день безопасности». На всех объектах массового пребывания людей — начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами – состоится отработка безопасной эвакуации по сигналу «Внимание всем!», а в трудовых коллективах состоятся тематические встречи. Мероприятия не ограничатся лишь разговорами – все участники на практике отработают полученные знания на созданных организаторами площадках.
В социальных сетях государственных органов и СМИ в течение недели вы сможете поучаствовать в викторинах и просмотреть обзор статей на тему безопасности жизнедеятельности.
Рубрика: Новости
В стране началась акция «Единый день безопасности»
22 февраля 2021, 18:55
В Беларуси до 1 марта проходит акция «Единый день безопасности». На всех объектах массового пребывания людей — начиная с учреждений образования и заканчивая крупными предприятиями и заводами – состоится отработка безопасной эвакуации по сигналу «Внимание всем!», а в трудовых коллективах состоятся тематические встречи. Мероприятия не ограничатся лишь разговорами – все участники на практике отработают полученные знания на созданных организаторами площадках.