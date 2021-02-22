Мозырский художник Александр Мастич приглашает в мир своих фантазий. Место дислокации творческого воображения – центральная библиотека имени Пушкина

Центральная районная библиотека им. Пушкина позиционирует себя как творческое пространство. Здесь организуют регулярные встречи с интересными мозырянами, креативные акции и, конечно, выставки. Вот и на днях здесь открылась экспозиция художника Александра Мастича.

Мозырский художник Александр Мастич приглашает всех желающих в мир своих фантазий. Место дислокации творческого воображения – центральная библиотека имени Пушкина. Реализм и абстракция. Натюрморты, портреты, пейзажи, выполненные в живописи и графике. Гуашь, акварель, карандаши. Некоторые картины – настоящий эксперимент художника, создание некоторых занимает годы. Чтобы передать энергию ветра, у Александра Мастича ушло 6 лет. Александр Мастич учитель изобразительного искусства. Поддержать художника пришли ученики, коллеги по цеху и соратники по творчеству. Известный мозырский бард Михаил Копач исполнил песню на стихи Александра. Талантливый человек талантлив во всем. Кстати, это уже вторая персональная выставка художника. У Александра Мастич один из любимых писателей Рэй Брэдбери. И в картинах мозырского художника отчетливо заметно влияние американского фантаста. Кстати, выставка «На крылах фантазии» в центральной районной библиотеке продлится до 21 марта.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ