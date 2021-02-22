Технология выращивания молодняка, сохранности поголовья, откорма и заготовки кормов. В Мозырском районе прошел областной семинар

В Мозырском районе прошел семинар, участниками которого стали руководители районов Гомельской области, заместители по сельскому хозяйству, специалисты по ветеринарии. Все вопросы рассмотрели на примерах нескольких хозяйств района.

Технологии откорма, выращивания молодняка, лечение и вакцинация крупного рогатого скота, реконструкция животноводческих помещений… Эти и многие другие вопросы рассмотрели на семинаре-совещании, который прошел на базе Мозырского района.

Сначала теория и статистика. Глава Мозырщины Елена Павлечко рассказала об основных показателях, которых удалось достичь в сельском хозяйстве и, в частности, в животноводстве. Почти 80 процентов валовой продукции сельского хозяйства получено именно в этой отрасли. Цифры по производству молока впечатляют. Первые в области, седьмые в стране. Большая заслуга в этом принадлежит флагману – совхозу-комбинату «Заря». Но в качестве примера на этот раз выбрали другие хозяйства района. В первую очередь, чтобы продемонстрировать: не все зависит от денежных вложений. Главное в животноводстве – строгое соблюдение технологии. В «Слободском им. Ленина» в новом комплексе по доращиванию и откорму крупного рогатого скота участникам продемонстрировали все этапы выращивания молодняка. Начиная от ухода за «будущей рогатой мамочкой» и первого кормления новорожденного теленка. Соблюдение технологий становится возможным, в том числе благодаря мотивации персонала. Средняя зарплата в Слободском в районе 1100 рублей. Побывали участники семинара и на молочно-товарной ферме «Слободского им. Ленина» в деревне Зимовищи. Совсем недавно здесь прошла реконструкция, лично курировала которую глава района Елена Павлечко.

В качестве примера выступило еще одно предприятие района – Эксбаза «Криничная». Здесь к участникам семинара присоединился глава области Геннадий Соловей. По его мнению, семинар на Мозырщине – показательный. Учиться в животноводстве нужно не на собственных ошибках, а на положительных примерах.

За прошлый год «Эксбаза Криничная» приросла на тысячу голов рогатого скота. Современный подход к заготовке кормов, уходу и откорму молодняка. Контроль, в том числе и видео-, на всех этапах производства. Собственная кормовая база, созданная с запасом, позволяет исключить любые потрясения, связанные с погодными аномалиями или поставками. Еще один немаловажный пункт – забота о поголовье. В сильные морозы малышей забирали в сараи. В то время как в других хозяйствах области не удалось избежать падежа. Порядок на фермах, соблюдение технологического режима, обеспеченность кормами, а еще привлечение молодых специалистов и мотивация работников. Слагаемых успешной работы отрасли животноводства немало. Чтобы все сложилось воедино, необходимо и грамотное руководство. Мозырщина в очередной раз продемонстрировала – все компоненты здесь есть. Опытом готовы поделится.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ