Мозырский пограничный отряд осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту

Мозырский пограничный отряд (войсковая часть 1257) осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту на замещение вакантных должностей прапорщиков, сержантов и солдат.

В настоящее время в Мозырском пограничном отряде ряд свободных вакантных должностей: специалисты-кинологи, инспектора, старшины, техники по обслуживанию систем видеонаблюдения и сигнализации, водители, механики-водители, аккумуляторщики, токари, сварщики, электрики. И это далеко не полный перечень. В пограничном отряде напоминают: гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной специальности, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки. Гарантируется правовая и социальная защита. За более подробной информацией обращаться по адресу: н.п. Прудок, войсковая часть 1257. Прием граждан проводится еженедельно по средам с 10:00 до 13:00.Также информацию можно уточнить по телефонам отдел кадров: 8-0236-21-79-45, 8-0236-21-79-46.