В Мозыре в январе вскрыли десять машин, большинство автоворов – несовершеннолетние

В Мозыре в январе произошло десять автомобильных краж, в большинстве случаев автоворы оказались несовершеннолетними.

Практически во всех случаях воры обчищали салоны авто путём свободного доступа в них в тёмное время суток. Кроме того, машины были припаркованы на плохо освещенных, неохраняемых стоянках. Похищали дорогостоящие вещи: электродрель, дисковую пилу, магнитолу, видеорегистратор, мобильный телефон и другое.

В милиции рекомендуют автовладельцам оборудовать машину сигнализацией, оставлять авто на длительное время на хорошо освещенных участках улиц и дорог, лучше в поле зрения систем видеонаблюдени и не оставлять в салоне ценные вещи, которые бросаются в глаза.