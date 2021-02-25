В Мозыре в январе произошло десять автомобильных краж, в большинстве случаев автоворы оказались несовершеннолетними.
Практически во всех случаях воры обчищали салоны авто путём свободного доступа в них в тёмное время суток. Кроме того, машины были припаркованы на плохо освещенных, неохраняемых стоянках. Похищали дорогостоящие вещи: электродрель, дисковую пилу, магнитолу, видеорегистратор, мобильный телефон и другое.
В милиции рекомендуют автовладельцам оборудовать машину сигнализацией, оставлять авто на длительное время на хорошо освещенных участках улиц и дорог, лучше в поле зрения систем видеонаблюдени и не оставлять в салоне ценные вещи, которые бросаются в глаза.
Рубрика: Новости
В Мозыре в январе вскрыли десять машин, большинство автоворов – несовершеннолетние
25 февраля 2021, 20:46
В Мозыре в январе произошло десять автомобильных краж, в большинстве случаев автоворы оказались несовершеннолетними.