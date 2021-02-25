Куда обращаться, если из-под крана течет кипяток, а в квартире перетоп?

Температура воздуха в квартире и температура горячей воды из-под крана. Во многих мозырских домах и зданиях эти показатели зависят от того, насколько правильно функционируют системы автоматического регулирования теплового потока. Техосмотр и оценка работоспособности этих систем – это одно из направлений работы инспекторов Госэнергогазнадзора.

Главней всего погода в доме. Микроклимат – это и взаимоотношения в семье, и температура воздуха, и влажность, и горячая вода из-под крана. О состоянии внутренней среды помещения сейчас и пойдет речь. Инженерные системы претерпевают значительные изменения. Все чаще в зданиях применяется автоматическое оборудование, которое призвано обеспечить тепловой комфорт при минимальных эксплуатационных затратах. За окном морозно – батареи горячее, оттепель, соответственно, батареи греют меньше. За работоспособностью этих систем априори должны следить представители ЖЭУ, товариществ собственников – те организации, на балансе которых находится дом. Должны, но не всегда следят тщательно. Из-за этого порой в квартирах получается так называемый «перетоп», приходится открывать форточки, а из-под крана идет кипяток, хоть чай заваривай, или, наоборот, вместо горячей воды – еле теплая.

Слишком жарко в квартире – это не есть хорошо, не только для здоровья, но и для суммы, которая будет отражена в жировках. Исправность и работоспособность автоматических систем регулирования тепловых потоков, актуальна и для рядовых мозырян. Поэтому собственники и наниматели жилых помещений должны держать руку на пульсе, точнее, внимательно следить за температурными показателями, а в случае дисбаланса – обращаться в организации, на балансе которых находится дом.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ