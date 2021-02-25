Ни проехать, ни пройти… только вплавь. Жители ул. Зенитчиков обратились на «Телеканал «Мозырь» с просьбой осветить их общую проблему

Зима еще не завершилась, а к жителям ул. Зенитчиков, микрорайона Заречного, уже пришла «большая вода». Едва начал таять снег, дорога и обочина возле целого ряда домов скрылась под огромной лужей. Жители Зенитчиков оказались на разных берегах. На другом берегу оказались школа, магазин, работа и вообще вся инфраструктура. Теперь добираться до всех «благ цивилизации» приходится чуть ли не вплавь.

Люди старшего возраста говорят, этой проблеме уже больше 30 лет. Искусственный водоем появляется в этом месте с завидной периодичностью. Причем, регулярно выходит из берегов и знатно затапливает соседние дворы. И даже если удается обойти лужу вдоль заборов, выйти сухим получается не всегда. Местные лихачи окатывают водой, проезжая мимо.

За помощью в решении этой проблемы жители ул. Зенитчиков обращались во все инстанции. По осени здесь даже попробовали соорудить пешеходную дорожку, но помешала погода. Теперь нашли единственный выход – откачивать воду. Спецмашина неожиданно приехала и во время съемки. Правда, ее резервуар оказался слишком мал, чтобы хоть как-то существенно повлиять на проблему.

До сих пор спасение утопающих было делом рук самих утопающих. Жители ул. Зенитчиков вооружались резиновыми сапогами и терпением. Но люди боятся, что в этом году во время оттепели окажутся совсем отрезанными от жизни.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ