Объявлен Республиканский конкурс эскизов наградной статуэтки Белорусского фонда мира «Символ мира – Беларусь»

Белорусов приглашают принять участие в конкурсе наградной статуэтки Белорусского фонда мира «Символ мира – Беларусь».

Возраст участников не ограничен, а условия совершенно просты: рисуйте эскизы на компьютере или от руки. В натуральном виде размер — до 35 см. Креативные идеи отправляйте до 1 июня по почте. Адрес вы видите на экране. К письму приложите аннотацию и заявку на учатие в конкурсе. Победитель будет награждён дипломом Белорусского фонда мира и удостоен денежного приза в размере 700 белорусских рублей. Подробнее можно узнать по телефону: (017)293-19-37, (017) 286-09-54.

220029, г. Минск, ул. Сторожевская,

[email protected] с пометкой «Символ мира – Беларусь» до 1 июня

2021 года.