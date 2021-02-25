Быть ли парковке возле детской больницы?

Сейчас на сайте petitions.by (удобный город) набирает популярность одна из мозырских петиций. Ее автор Анастасия Магонова ищет единомышленников, тех, кто считает, что детская больница нуждается в нормальной парковке.

Анастасия Магонова мама двух маленьких девочек, а еще автовладелица. Поэтому о проблеме с парковкой у детской больницы знает не понаслышке, а по собственному горькому опыту. Раньше посетители имели возможность заехать на территорию, но после того как произошло ДТП (под колеса автомобиля попал ребенок), администрация закрыла шлагбаум. Анастасия решила лично повлиять на решение проблемы и инициировала создание петиции, разместила ее на тематическом сайте, анонсировала в соцсетях и нашла поддержку.

Сейчас за территорией медучреждения три основные локации, где можно оставить транспорт, ну еще и вдоль дороги, правда, проезжая часть очень узкая.

Бухгалтер-экономист по профессии Анастасия Магонова разложила все по полочкам. Четко сформулировала недостатки, на которые следует обратить внимание. Молодая мама также говорит о том, что остановки общественного транспорта находятся далеко от медучреждения, в детской поликлинике не хватает буфета, аптеки, но пока первоочередная проблема – это все же парковка. Мозырянка верит в силу своей инициативы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ