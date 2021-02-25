«Рассвет в деревне» мозырянина Сергей Дишук – лучшая работа республиканского фотоконкурса

На республиканском фотоконкурсе, организатором которого выступает газета «Беларусь Сегодня», одно из первых мест занял мозырянин, инженер по охране труда на государственном предприятии «Совхоз-комбинат «Заря» Сергей Дишук. Жюри оценило его работу «Рассвет в деревне», как результат – I место в номинации «Моя малая родина».

Мир через призму фотоаппарата. Взгляд на пейзаж, будь то природный или урбанистический, в поисках удачного ракурса, освещения, композиции. Мозырянин Сергей Дишук совмещает техническую профессию – инженера по охране труда в «Совхоз-комбинате «Заря» – с творческим хобби – созданием фотошедевров. Увлечение передалось по наследству, от папы. Фотографировать начал еще в 2008, после был перерыв, а когда появилась профессиональная техника, хобби заиграло в новых красках, причем, в буквальном смысле. С современными гаджетами каждый может почувствовать себя фотографом, но чтобы стать профессионалом, нужны талант и знания.

Сергей Дишук активен в соцсетях. У мозырянина есть собственный сайт, где размещены 3Д панорамы города и окрестностей, там можно совершить виртуальную экскурсию. И вот решил выйти на новые конкурсные горизонты. Фотография «Рассвет в деревне» заняла I место в номинации «Моя малая родина» фотоконкурса «Мой родны кут». Чтобы поймать золотой свет, которое излучает едва проснувшееся солнце, пришлось встать очень рано. Яркое солнце, голубое небо, зеленые деревья. Летний позитивный пейзаж красив сам по себе, а вот попробуй показать сильные стороны зябкости, сырости и унылости. Такое под силу только фотохудожнику. Холмистый, уютный, свой, родной. Мозырь и Мозырьщина действительно вдохновляют, в особенности людей творческих, тех, кто умеет видеть красоту, ту, которая находится не на поверхности, а гораздо глубже, красоту со смыслом, с философией. Ту красоту, которую находит Сергей Дишук, он не прячет и не скрывает, а щедро делится фотовпечатлениями со своими подписчиками в соцсетях.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ