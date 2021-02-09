В Беларуси заработал портал рейтинговой оценки государственных организаций

Белорусы могут высказать свое мнение о качестве обслуживания в госорганизациях на портал качество-услуг.бел. Сведения о рейтинге объектов доступны для просмотра всем категориям пользователей без предварительной регистрации и авторизации. А вот для того, чтобы поставить оценку, нужно войти на портал под своим логином. Также вы сможете оставить и комментарий. Создатели уверены, что такая система дает дополнительный стимул для повышения качества оказания госуслуг.