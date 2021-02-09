Мозырский пограничный отряд информирует о проведении боевых стрельб

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы: с 10 по 12, с 15 по 18 и с 22 по 26 февраля с 9 утра до 23 вечера на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок); 11 февраля и с 15 до 26 февраля с 9 утра до 21 вечера на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.